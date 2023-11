Regimentsappell im Stadtwaldhaus Stella Rütten ist Ehrenoffizierin der Prinzengarde

Passend zum jecken Jubiläum werden sich die Gardisten in neuen Gala-Sakkos präsentieren, die moderner geschnitten, tailliert und bequem zu tragen sein sollen. Die weißen Jacken sollen an einen Frack ohne Schöße erinnern und werden aktuell in einer Hülser Schneiderei auf Maß angefertigt. Rund 600 Euro kostet das schnittige Stück Stoff am Ende. 25 davon werden die Vorstandsmitglieder und Senatoren bei der großen Geburtstagsfeier schmücken. Ebenfalls im neuen Look präsentieren sich Orden und Ehrenzeichen, die von einer bekannten Fachfirma, die auch die Bundesverdienstkreuze herstellt, in Handarbeit gefertigt werden. „Sie sind aus Blech und nicht aus Spritzgut, bekommen ein einheitliches Aussehen mit hohem Wiedererkennungswert und sind angenehm leicht zu tragen“, lobt Präsident Cosman. Zum Selbstkostenpreis von rund 50 Euro werden sie als „Rundum-Sorglos-Paket“ an die Mitglieder abgeben. 1000 Teile sind bislang in Auftrag gegeben.