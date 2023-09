15. September ab Hauptbahnhof Fridays For Future ruft zum Klimaprotest und Demonstration in Krefeld auf

Es ist rund ein Jahr her, dass Fridays For Future in Krefeld (FFF) am elften weltweiten Klimastreik teilgenommen hat. Die Probleme sind geblieben. Am Freitagnachmittag im September 2022 waren in Krefeld nach Polizeischätzungen gut 300 Menschen zur Auftaktkundgebung an den Bahnhof gekommen. Die wenigsten davon waren Jugendliche, es waren ein paar Familien mit kleinen Kindern und sehr viele Ältere.