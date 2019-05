Fridays for Future-Aktion : Klimaprotest: Buhrufe für Bürgermeisterin

Krefeld Rund 1800 Teilnehmer hatte die „Fridays for Future“ Demonstration, die im Rahmen des zweiten globalen Klimastreiks stattfand. Bürgermeisterin Gisela Klaer wurde ausgebuht, als es um die Resolution zur Ausrufung des Klimanotstandes ging, die im Hauptausschuss des Rates Thema war.

Bei der Kundgebung vor dem Rathaus, zu der Vertreter aller Fraktionen eingeladen waren, gab es Buhrufe für Bürgermeisterin Gisela Klaer, als sie zu den Demonstranten sprach. Klaer kam auf die Resolution für die Ausrufung des Klimanotstandes zu sprechen. Die Resolution war von der Krefelder „Fridays for Future“-Gruppe per Bürgerantrag in den Haupt- und Beschwerdeausschuss eingebracht worden (wir berichteten). Zur Enttäuschung der Klimaschützer war die Resolution aber nicht verabschiedet, sondern in den Umweltausschuss weiterverwiesen worden. Klaer hatte die Entscheidung erläutert und erntete Buhrufe; auch ihre Aufforderung an die jungen Leute, sich politisch zu engagieren, kam nicht gut an. „Wir engagieren uns hier doch volle Kanne“, sagte ein Demonstrationsteilnehmer. Dass all die Aktivitäten von „Fridays for Future“ in Krefeld offenbar nicht als politisches Engagement wahrgenommen wird, sorgte erneut für Unmut auf dem Platz. Björna Althoff von „Fridays for Future“ Krefeld war nach der Demonstration bemüht, die Wogen wieder zu glätten. „Wir sind ja froh, dass die Resolution über den Umweltausschuss auch im Rat landet“, sagte sie.