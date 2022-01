Krefelder Künstlerin hilft : Postkarte bringt 6660 Euro für Flutopfer

Krefeld „Zusammen schaffen wir das“ war die Botschaft von Barbara Freundlieb auf ihrer Weihnachtskarte. Die Benefizaktion für die Leidtragenden der Flutkatastrophe im Ahrtal war ein Erfolg.

(ped) Das Schicksal der Menschen im Ahrtal nach der Flutkatastrophe hat auch Barbara Freundlieb bewegt. Die Künstlerin hat eine Weihnachtskarte gestaltet - eine Benefizaktion mit Erfolg: Es kam ein Erlös von 6660 Euro zusammen. Barbara Freundlieb berichtet, dass etwa 3000 Karten verkauft wurden, „dazu kamen Einnahmen durch die Vergabe der Bildlizenz“. 3000 Euro gingen an „Aktion Deutschland hilft e.V.“ für die Flutopfer im Ahrtal. Ein Unternehmerpaar, das anonym bleiben möchte, hat die Summe auf das Doppelte aufgestockt. 3660 Euro hat Freundlieb an die Bürgerstiftung Bad Münstereifel überwiesen, die Geschädigte vor Ort und in der Region unterstützt. Die nicht verkauften Kunstkarten sind übrigens zu Weihnachten an die Geschädigten und die Helfer im Ahrtal verteilt worden.