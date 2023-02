Marktführer für Tierbedarf mit Sitz in Krefeld Fressnapf will 2023 rund 100 neue Märkte eröffnen

Fressnapf-Gründer und -Eigner Torsten Toeller hat die Wachstumsstrategie seiner aus der Zentrale in Krefeld-Linn gelenkten Tierbedarfskette auf neue Beine gestellt. Statt unter eigenem Namen und mit Franchisepartnern den europäischen Markt weiter zu erobern, setzt der Milliardär international verstärkt auf Beteiligungen, Joint Ventures und Kooperationen. Beispiele dafür waren im vergangenen Jahr der Zusammenschluss der marktführenden Arcaplanet-Gruppe mit Maxi Zoo Italien. Fressnapf halte 33 Prozent als Gesellschafter und Lieferant. Außerdem sei die Fressnapf-Gruppe an der kroatischen Unconditional-Gruppe beteiligt. Diese betreibe in Kroatien derzeit 35 Märkte und werde perspektivisch weitere südosteuropäische Länder erschließen. Auch der Markteintritt in Rumänien, wo vierzehn Märkte eröffnet worden seien, zeige das Potenzial des osteuropäischen Marktes, betonte ein Fressnapf-Sprecher am Donnerstag.