Tierortung bis auf drei Meter genau : Fressnapf und Start up entwickeln GPS-Hundetracker

Krefeld Ein gutes halbes Jahr nach Verkaufsstart hat die Fressnapf-Gruppe bereits mehr als 50.000 Stück verkauft. Das Gerät kann Hunde bis auf drei Meter genau orten.

„Der Fressnapf Tracker bietet unseren Kunden bereits mit dem aktuellen Funktionsumfang mehr Sicherheit und Wohlbefinden im Umgang mit Ihrem Liebling, zudem sehen wir noch viele Chancen für neue Funktionen, die wir per App-Update bereitstellen werden. Ab Herbst wird darüber hinaus die nächsten Tracker-Generation verfügbar sein.“, erklärt , Jens Verhalen, Head of Tracker bei Fressnapf. Außerdem arbeitet das Entwicklung-Team an einem Hundegeschirr für den Tracker, so dass dieser noch einfacher und sicherer am Vierbeiner befestigt werden könne.