Wirtschaft in Krefeld : Fressnapf kauft die Konkurrenz in Irland

Die Fressnapf-Gruppe baut ihr Engagement in der Republik Irland aus und hat dazu einen Wettbewerber übernommen, der 2006 gemeinsam mit Maxi Zoo auf den Markt getreten war. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Fressnapf-Gruppe mit Unternehmenszentrale in Krefeld hat in der Republik Irland ihren Konkurrenten übernommen und will die Zahl der Märkte auf der Insel perspektivisch auf mehr als 50 erhöhen.