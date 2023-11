Die Krise im Benko-Imperium Fressnapf-Inhaber Toeller geht auf Distanz zu Benko

Drei Namen sorgen auch in Krefeld für Gesprächsstoff: Torsten Toeller, René Benko und Arndt Geiwitz. Toller ist als Gründer und Inhaber der Fressnapf-Kette mit Zentralsitz in Krefeld gefühlt schon eingemeindet, obwohl er gebürtiger Kölner ist. Der Österreicher René Benko, Eigner der Galeria Karstadt Kaufhof Warenhäuser, ist spätestens seit dem gescheiterten Überlebenskampf der Krefelder Filiale am Neumarkt in der Innenstadt auch hierzulande ein Begriff. Auf Sanierer Arndt Geiwitz ruhten die Hoffnungen der Krefelder Beschäftigten und Kunden vergeblich.