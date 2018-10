Krefeld "Fressnapf"-Chef Toeller gelingt Coup in Ost-Deutschland

Krefelder Unternehmen : Toeller gelingt Coup in Ost-Deutschland

Aus der Firmenzentrale in Linn werden die Geschäfte der international tätigen Fressnapf-Gruppe gelenkt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Torsten Toeller hat vor wenigen Tagen in Paris den 1500. Markt seiner Fressnapf-Gruppe eröffnet. Der Geschäftsmann setzt damit seine vor 28 Jahren begonnene Erfolgsgeschichte fort. Nach dem Ausscheiden von Alfred Glander aus der Geschäftsführung kümmert sich der Milliardär auch wieder ums operative Geschäft. Darüber hinaus gelang ihm ein Coup in Ost-Deutschland.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Norbert Stirken

Übertrieben ausgedrückt laufen die Franchise-Partner dem Krefelder Fressnapf-Gründer Torsten Toeller inzwischen die Tür ein, um an seinem Erfolg teilhaben zu können: In Ostdeutschland — genauer in Sachsen und Sachsen-Anhalt — bot ein Interessent von sich aus an, mit seinen zehn Filialen zu Fressnapf zu wechseln. „Das ist der größte Neuzugang aus einem bestehendem System in der Fressnapf-Geschichte“, sagte Unternehmenssprecher Kristian Peters-Lach am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion.

Zum 1. Januar 2019 kommt Norman Nicolaus mit insgesamt zehn Standorten aus einem anderen Franchisesystem zu Fressnapf. „Wir freuen uns sehr, dass sich Norman Nicolaus für einen Wechsel zu Fressnapf entschieden hat. Er verfügt nicht nur über exzellent geführte und umsatzstarke Märkte mit Top-Mitarbeitern. Wir freuen uns auf eine langfristige und für beide Seiten erfolgreiche Partnerschaft“, unterstreicht Jochen Huppert von Fressnapf. Die zehn Standorte von Norman Nicolaus haben zuletzt insgesamt rund zehn Millionen Euro Jahresumsatz erwirtschaftet.

„Mir ist es wichtig, dass ich künftig bei und mit einem professionell aufgestellten Marktführer meine strategischen Wachstumsziele gemeinsam und schlagkräftig umsetzen und die Fachhandels-Expertise im Bereich lebender Tiere mit meinen Marktteams bestmöglich einbringen kann“, sagt Norman Nicolaus.

Laut Superreichen-Ranking vom „Manager Magazin“ liegt der Fressnapf-Gründer Torsten Toeller (52) in Deutschland auf Platz 124. Sein Vermögen: rund 1,4 Milliarden Euro. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Bei aller Freude: Toeller denkt in anderen Dimensionen. Vor wenigen Tagen eröffnete er in Pontault-Combault nahe Paris den 1500. Markt der Kette für Heimtierbedarf. „Ich bin sehr dankbar und stolz. Über 12.000 Menschen arbeiten Tag für Tag hart für unseren gemeinsamen Erfolg in elf Ländern Europas. Mit der Eröffnung des 1500. Marktes hier in Frankreich haben wir einen Meilenstein erreicht, der unseren Anspruch, die Nummer eins für Heimtierbedarf in Europa zu sein, eindrucksvoll unterstreicht“, betont der Unternehmensgründer und -inhaber.

Frankreich ist ein bedeutender Markt für die Fressnapf-Gruppe. „Wir werden in diesem Jahr mit mehr als 150 Filialen und einem Jahresumsatz von rund 180 Millionen Euro das zweitgrößte Land sein. Darüber hinaus haben wir in den vergangenen fünf Jahren unsere Mitarbeiterzahl hier mehr als verdoppelt. Rund 1000 Menschen arbeiten in Voll- und Teilzeit für Maxi Zoo“, freut sich Jan Wejbrandt, Geschäftsführer von Maxi Zoo France. Insgesamt wurden in Frankreich in diesem Jahr bisher 34 neue Standorte eröffnet – mindestens 15 weitere folgen bis zum Jahresende.

In Summe werden in diesem Jahr deutlich über 100 neue Fressnapf- und Maxi Zoo-Standorte in Europa eröffnet. Der Jahresumsatz wird erstmals die zwei Milliarden Euro Marke knacken. Das Wachstum wird insbesondere durch das europäische Ausland getrieben.