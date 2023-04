Neues Produkt von Fressnapf aus Krefeld Umstritten – taugt der Hund zum Vegetarier?

Europas Marktführer bei Tierbedarf – die Krefelder Fressnapf-Gruppe – bringt ein vegetarisches Hundefutter als Eigenmarke auf den Markt. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Jeder kenne mittlerweile jemanden, der auf Fleisch oder gar komplett auf tierische Produkte verzichte. Was für den Menschen Alltag geworden sei, stelle für die vierbeinigen Lieblinge nun eine absolute Neuheit dar, heißt es im Newsletter Produkt-Neuigkeiten. Denn Fressnapf launche vegetarisches Nass- und Trockenfutter für Hunde. Mit „I love Veggies“ – eine Submarke der Fressnapf-Exklusivmarke Premiere – halte Fressnapf das, was der Name verspreche. Die Fellnasen und ihre Herrchen und Frauchen könnten sich auf eine Auswahl von Nass- und Trockenfutter mit verschiedenen Geschmacksrichtungen freuen, die allesamt ausgewählte, pflanzliche Proteinquellen beinhalteten und so den Bedarf des tierischen Begleiters abdeckten, erklärte ein Sprecher.