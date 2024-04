Tierbedarfskette setzt auf eigenes System Fressnapf Friends Fressnapf beendet die Zusammenarbeit mit Payback

Daten sind das neue Gold. Diese Erkenntnis ist mittlerweile auch schon Jahrzehnte alt. Payback ist eines der erfolgreichen Systeme, die sich etabliert haben, um Kundendaten zu generieren. Der Kunde sammelt mit seinem Einkauf Punkte für Vergünstigungen und gibt dafür Informationen über sein Kaufverhalten preis. Für den Händler entstehen Kosten in Form von Zahlungen an Payback sowie für die Technik zur Erfassung und Übertragung der Daten und die Integration in die bestehenden Kassensysteme.