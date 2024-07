Zentrale in Krefeld Weltweit – Fressnapf auf dem Weg zur Nummer 1 beim Tierbedarf

Krefeld · Torsten Toeller behält die große Mehrheit an seinem Unternehmen und bleibt Verwaltungsratsvorsitzender an der Spitze von Fressnapf in Krefeld. Doch es gibt personelle Veränderungen.

05.07.2024 , 09:26 Uhr

„Ich bin stolz auf unsere 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 50 Nationen“, sagt Torsten Toeller, Gründer und Inhaber der Fressnapf-Gruppe in Krefeld. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)