Nabu sucht Helfer Krefeld kämpft für das Leben der Kröten

Kirsch ist für die Einsatzorganisation am Talring zuständig. An den Morgen von montags bis freitags übernehmen die FÖJler vom Krefelder Umweltzentrum den Dienst. An den Abenden sowie an den Wochenenden – morgens und abends – sind die Ehrenamtler unterwegs. Weitere Nabu-Teams sind am Boom- und am Flünnertzdyk tätig. Auch die Breitenbachstraße in Oppum und die Krefelder Promenade werden vom Nabu betreut. Des Weiteren laufen Schutzmaßnahmen an der Rennbahn und in Linn. Kirsch selber ist seit acht Jahren im Einsatz für die Amphibien. „Die Natur ist rückläufig in ihrer Vielfalt. Die Arten nehmen ab und werden weniger. Wir Menschen sind ein Teil der Natur, das sollten wir nicht vergessen. Ohne die Natur gibt es kein Leben. Daher bringe ich mich ein und versuche, etwas dazu beizutragen, die Arten zu erhalten“, sagt der 71-Jährige.