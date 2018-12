Freiwillige Feuerwehr : Die für andere durchs Feuer gehen

Sascha Winge und Falk Dörken gehören seit 13 und 16 Jahren der Freiwilligen Feuerwehr an. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Sascha Winge und Falk Dörken sind bei der freiwilligen Feuerwehr Hüls aktiv. Sie haben ihre Freizeit dem Versuch verschrieben, andere Menschen zu retten. Wenn es brennt, werden sie des Öfteren mit dem Tod konfrontiert.

Wenn im normalen Alltag, ob im Beruf, unter der Dusche oder beim Rasieren der Piepser geht, dann heißt es, sich zu beeilen. „Falk war auch schon einmal mit einem halb rasierten Gesicht zum Einsatz da. Die eine Seite war noch voller Schaum“, erzählt Sasche Winge lachend über seinen Partner Falk Dörken. Die beiden sitzen im Gemeinschaftsraum der Feuerwache in Hüls und plaudern über ihren Dienst an der Gemeinschaft. Eigentlich soll sich die Geschichte um Lebensrettung drehen. Die Geschichten sind aber allzuoft vom Tod durchsetzt. „Wenn man den Kampf um das Leben verliert, dann bleibt das einfach viel mehr im Gedächtnis. Und wer bei einem Feuer nicht sofort flieht, der hat oft keine Chance. So sehr wir uns beeilen, so schnell sind wir leider nicht“, erzählt Winge.

Dabei sind die beiden Feuerwehrmänner und ihre Kollegen wirklich schnell. „Unsere Ausrüstzeit beträgt zwei Minuten“, sagt Dörken. In diesen 120 Sekunden springen die Retter in ihre Schutzkleidung und sitzen auf dem Löschwagen, der dann im Einsatz mit Martinshorn durch Hüls und Umgebung jagt. Doch wer bei einem Brand selbst versucht, zu löschen oder Dinge zu retten, der verliert all zu oft das Wichtigste: sein Leben. „Mir sind Menschen, die ein Feuer brennen lassen und sich hinaus retten am liebsten. Von mir aus kann jede Wohnung der Welt abbrennen, so lange Menschen und idealerweise Tiere raus sind“, sagt Winge. Hab und Gut retten die Feuerwehrleute dann, so weit das irgendwie möglich ist.

Nicht nur bei Feuer sind sie im Einsatz. Auch bei Stürmen, Verkehrsunfällen oder Flut rücken sie aus. „Beim Sturm Anfang des Jahres hatten wir rund 80 Einsätze an einem Tag. In der Statistik zählt das aber als einer“, erzählen die beiden. Für das Jahr werden es insgesamt etwa 200 sein. Eine Spitzenzeit stellt dabei Weihnachten dar, wenn Menschen unvorsichtig mit Adventskränzen und Weihnachtsbäumen in Kombination mit Kerzen sind. „Früher war das aber noch mehr. Eine Zeit lang gab es oft falschen Alarm durch diese leuchtenden Sterne, die sich Menschen in die Fenster gehängt haben. Die Flackerten dann so, dass es von der Straße oft aussah, wie ein Feuer. Da gab es viele Fehlalarme“, erzählt Winge und fügt hinzu: „Trotzdem ist jeder Anruf richtig. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.“



Retten können sie tatsächlich mehr Tiere als Menschen. „Dass wir Katzen oder Hunde lebend aus einem brennenden Haus bekommen, kommt hin und wieder vor. Bei Menschen haben wir das zumeist nur bei Verkehrsunfällen“, erzählt Dörken. Auch hier liegen Freud und Leid oft dicht beieinander. „Meinen ersten Einsatz mit einem Toten hatte ich ein Jahr, nachdem ich angefangen habe“, sagt Winge. „Damals wurde ich zu einem Verkehrsunfall gerufen. Als wir ankamen, sahen wir ein Auto, das in einen Baum gefahren war. Ich war mit einem Partner für die Beifahrerseite eingeteilt. Da war eine junge Frau, die vor Schmerzen geschrien hat. Wir haben die Lage geprüft, und der Einsatzleiter, der den Fahrer untersuchte, machte unauffällig auf dem Dach ein Kreuzzeichen. Das heißt: Hier können wir nichts mehr tun. Die Frau hat Vorrang. Sie haben wir aus dem Wrack befreien können und ins Krankenhaus gebracht. Sie hat sich zwischenzeitlich vollständig erholt. Dann haben wir den Fahrer geborgen. Am nächsten Tag fragte ich auf der Wache nach Hintergründen. Der Verantwortliche nannte mir den Nachnamen. Den Vornamen habe ich selbst gesagt. Es war mein bester Freund aus der Grundschule. Das ist schon hart.“

Solche Fälle bleiben naturgemäß besonders in der Erinnerung. „Aber wir haben eine gute Betreuung. Wir reden untereinander, und jeder, der etwas nicht verarbeiten kann, bekommt psychologische Hilfe“, sagt Dörken. Gemeinsam waren die beiden schon bei vielen Bränden. „Einmal war es ein Wohnungsbrand. Da hatte ein Fernseher Feuer gefangen. Als wir ankamen, stand der Wohnungsbesitzer da. Der war von Kopf bis Fuß schwarz. Wir sind rein, haben die Wohnzimmertür kurz geöffnet. Alles war verqualmt. Wir haben zwei, drei schnelle Wasserstöße unter die Decke gegeben, um den Raum zu kühlen. Da es eine Glaswand war, konnten wir gut beobachten, was geschah. Mit unseren Mitteln konnten wir den Raum am Ende löschen, ohne Wasserschaden zu verursachen. Der Mann war in den Raum gegangen und hatte die Balkontür geöffnet. Er hatte unglaubliches Glück. Rauchgase sind extrem gefährlich“, erzählt Winge.