Sommer in Krefeld : Freitags in den Ferien - Schwimmen für alle im Waldsee

Krefeld Bis zur Wiedereröffnung des Badezentrums Bockum wird der Waldsee in Uerdingen als Schwimmfläche angeboten. Der See ist ab 26. Juli für alle freitags von 12 bis 20 Uhr zu nutzen.

Die Verwaltung freut sich, in Zusammenarbeit mit dem SV Bayer Uerdingen 08 allen Krefeldern ab sofort an den Freitagen in den Schulferien bis zur Wiedereröffnung des Badezentrums Bockum den Waldsee in Uerdingen als öffentliche Schwimmfläche anbieten zu können. Der See ist ab 26. Juli für alle freitags von 12 bis 20 Uhr gegen ein Entgelt von fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder zu nutzen. Die Ferienpässe der Stadt Krefeld werden anerkannt und gelten auch für dieses Angebot.