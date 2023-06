Kripo ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung Freilaufender Hund beißt Radfahrer in Oberschenkel

Ein 64-jähriger Krefelder ist am Dienstag, 13. Juni, auf der Halde Norddeutschland in der Nachbargemeinde Neukirchen-Vluyn von einem freilaufenden Hund gebissen worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 64-Jährige auf einem Pedelec den Radweg der Halde hinauf, als ihm eine Frau mit ihrem Hund entgegenkam. Das nicht angeleinte Tier sprang unvermittelt auf den Krefelder zu und biss dem Mann ins Bein. Der 64-Jährige erlitt eine offene Wunde am Oberschenkel. Die Hundehalterin entfernte sich samt Hund zügig von der Örtlichkeit und ließ den 64-Jährigen zurück. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus nach Krefeld. Die Kriminalpolizei ermittelt im Fall einer fahrlässigen Körperverletzung. Die flüchtige Hundehalterin ist etwa 20 bis 40 Jahre alt, hat blonde Haare und eine kräftige Figur.