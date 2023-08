In der Kulturfabrik Krefeld Frei.Körper.Kultur zeigt Krefeld als Kultur- und Sportstadt

Dann traten fünf Jungs in Basketballklamotten auf und tanzten ein Match. Sie gehören der Compagnie des Stadttheaters an – Robert North’ Choreografie war die augenfälligste Verbindung von Sport und Kultur. Singer-Songwriter Bella sang zwei Lieder und wurde abgelöst von den Dolphins des SC Bayer 05. Zu einer tollen Choreo zeigten 35 Athleten, was sie als Cheerleader so drauf haben. In einer menschlichen Pyramide muss sich jeder auf jeden verlassen können. Aus Viersen kamen 16 Leute in Schottenröcken und musizierten auf ihren Dudelsäcken.