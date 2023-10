Keine Einbringung des Haushalts 2024 am 19. Oktober Freie Wähler lehnen Doppelhaushalt ab

In der Diskussion hat sich die Ratsgruppe Freie Wähler nach internen Abwägungen gegen einen Doppelhaushalt für Krefeld entschieden und will dies in den weiteren politischen Beratungen so kommunizieren. Auch wenn ein Doppelhaushalt laut dem finanzpolitischen Sprecher der Freien Wähler, Ralf Krings, einige Vorteile bietet, wie eine gewisse Planungssicherheit und eine langfristige Finanzierung wichtiger Projekte, überwiegen doch die Nachteile.