Aus der Krefelder Politik : Arbeiten am Kirmesplatz in Hüls erneut verschoben

Arbeiten am Kirmesplatz in Hüls erneut verschoben

Krefeld Aufreger-Thema in der letzten Sitzung der Bezirksvertretung Hüls vor der Sommerpause war der Kirmesplatz. Eigentlich sollten die Arbeiten im Juni starten.

Das zentrale Thema aber war das Hülser Bad. Dabei präsentierte Schön den aktuellen Planungsstand. Wie bereits in der vergangenen Sitzung angesprochen, erhärtet sich die Vermutung weiter, dass kein Baurecht für einen Neubau besteht. Ein Bebauungsplan muss her und würde fraglos für eine weitere Verzögerung sorgen. Butzen selbst sieht hier ein großes Problem. „Wir haben ein Bestandsgebäude. Rund um dieses herum wurden in den vergangenen Jahren Wohnhäuser realisiert. Diese wurden mit der Auflage erstellt, dass die Bewohner nicht gegen den Betrieb des Bades vorgehen dürfen und mithin die Emissionsrichtlinien nicht gelten. Bei einem neuen B-Plan könnte all das hinfällig und der Betrieb des Bades bedroht werden“, fürchtet der Bezirksvorsteher.