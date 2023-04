Versuchter Raub in Krefeld Frauen überfallen Senioren

Am Samstagmittag ist es an der Hüttenallee zu einem versuchten schweren Raub gekommen. Wie die Polizei mitteilte, parkte ein 72-jähriger Krefelder gegen 12 Uhr seinen Pkw auf dem Parkplatz. Plötzlich traten zwei junge Frauen an ihn heran und verwickelten ihn in ein Gespräch. Danach umarmten beide den Senior, versuchten in seine Jackentaschen zu greifen und ihm seine Armbanduhr vom Handgelenk zu reißen. Dies gelang jedoch nicht, weil sich der Krefelder heftig wehrte. Dabei wurde der Senior leicht verletzt.