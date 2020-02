Tipps der Polizei : Frauen sollen ab Altweiber sicher Straßenkarneval feiern

Krefeld An allen Tagen steht ein Team für schnelle Hilfe bereit.

Vom 21. bis 25. Februar gibt es bei der Frauenberatungsstelle auf der Carl-Wilhelm-Straße 33 täglich von 9 bis 15 Uhr zusätzliche Beratungsmöglichkeiten für betroffene Frauen ab 14 Jahren. Die regulären Sprechzeiten sind ansonsten immer dienstags zwischen 9 und 11 Uhr. Ein Kontakt ist auch über die Rufnummer 02151 800571 oder per E-Mail an frauenberatung@frauenberatung-krefeld.de möglich. Über die genannten Wege ist die Frauenberatungsstelle montags bis freitags zu erreichen. Die Beratungen sind kostenfrei. Männliche Personen haben keinen Zutritt. Infos gibt es auf www.frauenberatung-krefeld.de. Einen Flyer mit Infos gibt es auf der Internetseite unter www.krefeld.de.

Die Polizei gibt in dem Zusammenhang Präventionsempfehlungen für alle Bürger: Vorausschauendes Verhalten ermöglicht, Gefahren zu erkennen und ihnen frühzeitig aus dem Weg zu gehen. Bedrohlich wirkenden Gruppen von Personen, zum Beispiel betrunkene, pöbelnde Personen, sollte man nach Möglichkeit ausweichen und dafür auch einen längeren Weg in Kauf nehmen. Es macht Sinn, sich am Rande einer Menschenmenge zu bewegen, um das Ziel zu erreichen. Einer empfundenen Gefahr aus dem Weg zu gehen, ist niemals ein Zeichen von Feigheit, sondern zeugt von „gesundem Menschenverstand“. Es kann auch hilfreich sein, sich zu einer Gruppe zusammen zu schließen und dabei gegenseitig auf sich zu achten und sich zu unterstützen. In einer bedrohlichen Situation soll man durch lautes Schreien, den Einsatz von „Schrillalarmgeräten“ oder Trillerpfeifen auf sich aufmerksam machen und versuchen, Unbeteiligte aktiv zur Hilfeleistung aufzufordern und Personen gezielt anzusprechen. In sichere Bereiche zurückgezogen kann dann der Notruf 110 gewählt werden.