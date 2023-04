Deutschland diskutiert über Freizügigkeit So viel „oben ohne“ ist in Krefeld erlaubt

Die Gleichberechtigung hält in immer mehr Schwimmbädern Einzug – seit Kurzem auch in Berlin und Köln. Hier dürfen Frauen ab sofort ohne Oberteil ins kühle Nass. Ein Luxus, den sich die weiblichen Badegäste erst erkämpfen mussten. In Berlin löste eine Aktivistin im Dezember vergangenen Jahres einen Polizeieinsatz aus, wurde aus dem Bad geworfen, in dem sie „oben ohne“ schwimmen wollte. Ähnliches ereignete sich in Göttingen, bis die Stadt nach dem Rauswurf einer Frau, die ohne Oberteil schwimmen wollte, dies für die Sommermonate an den Wochenenden doch erlaubte. In NRW zog sogleich die Stadt Siegen nach, und auch in Hamburg wurde das Thema diskutiert. Und in Krefeld?