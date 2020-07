Kommunalwahl in Krefeld : Die weibliche Bezirksvertretung

Bezirksvorsteherin Monika Brinner (Grüne, r.) diskutiert mit Simone Roemer (CDU. m.) und Anke Drießen-Seeger (SPD). Der vorgeschriebene Abstand wird auch im Garten eingehalten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In keiner anderen Bezirksvertretung (BZV) haben so viele Frauen das Sagen wie in Mitte. Bezirksvorsteherin Monika Brinner hat zwei Vertreterinnen, in der CDU sitzen vier Frauen und die Fraktionssprecherin der SPD ist ebenfalls weiblich. Was macht diese Konstellation so besonders? Monika Brinner, Simone Roemer, Sprecherin der CDU-Fraktion, und Anke-Drießen Seger, Sprecherin der SPD, gehen auf Spurensuche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bärbel Kleinelsen

Brinner Es sind wirklich viele Frauen in der Bezirksvertretung Mitte. Ich finde es richtig gut, dass ich als Vorsteherin zwei weibliche Stellvertreter habe. Auch fraktionsübergreifend sitzen viele Frauen in der BZV Mitte, das kenne ich aus anderen Gremien ganz anders. Und es ist in Mitte schon ein paar Jahre so. Das war schon so, als ich als Frau in einigen Ausschüssen noch die Ausnahme war. Als ich 1994 anfing, mich in der Lokalpolitik zu engagieren, fühlte ich mich sogar wie eine Exotin. Alles wurde von Männer dominiert. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich mich eingewöhnt hatte. Ich musste erst in die Rolle hineinwachsen.

Anke Drießen-Seeger Das war bei mir ähnlich. Als ich neu in den politischen Gremien war, habe ich mir auch zuerst einmal alles in Ruhe angeschaut und war eher zurückhaltend. Ich weiß aber nicht, ob das ein für Frauen typisches Verhalten ist oder doch eher an der jeweiligen Persönlichkeit liegt. Ich tue mich schwer damit, den Geschlechtern bestimmte Charaktereigenschaften zuzuordnen. Dafür gibt es genügend Gegenbeispiele. Trotzdem habe ich festgestellt, dass in der BZV Mitte sehr sachorientiert gearbeitet wird, was ich als äußerst angenehm empfinde. Es geht fast nie darum, sich persönlich zu profilieren.

Info Frauen sind in der Politik noch unterrepräsentiert Foto: Landtagsbüro (bk) Frauen sind in vielen Krefelder Ausschüssen und Bezirksvertretungen noch immer unterrepräsentiert. Die SPD hat sieben Ratsfrauen, die CDU fünf, die Grünen vier, FDP und Linke jeweils eine. Insgesamt hat der Rat 58 Mitglieder, davon 19 Frauen. Zwei von neun Bezirksvertretungen werden von Frauen geleitet (Mitte und Süd). In sechs von 14 Ausschüssen leiten Frauen die Sitzungen (Schule, Soziales, Stadtplanung, Jugendhilfe, Kultur, Wahl). Besonders viele Frauen beteiligen sich im Schulausschuss (9), Sozialausschuss (9) und Kulturausschuss (7). Die Zahlen im einzelnen: Rat (58 Mitglieder): SPD: Anke Drießen-Seeger, Gisela Klaer, Doris Nottebohm, Halide Özkurt, Gabi Schock, Karin Späth, Ina Spanier-Oppermann, CDU: Karin Meincke, Ingeborg Müllers, Stefanie Neukirchner, Britta Oellers, Simone Roemer, Grüne: Barbara Behr, Heidi Matthias, Ana Sanz Sanz, Annelie Wulff, FDP: Anke te Neues, Linke: Julia Suermondt, persönliches Mandat: Ruth Brauers Bauauschuss (18): Ana Sanz Sanz (Grüne) Finanzausschuss (18): Anke Drießen-Seeger (SPD), Barbara Behr (Grüne) Schulausschuss (20): SPD: Halide Özkurt, Karin Späth, Ina Spanier-Oppermann, CDU: Stefanie Neukirchner, Ingeborg Müllers, Simone Roemer, Carola Ponzelar-Reuters, Grüne: Barbara Behr, Annelie Wulff Sozialausschuss (19): SPD: Doris Nottebohm, Gisela Klaer, Katharina Nowak CDU: Karin Meincke, Britta Oellers, Heidrun Hillmann, Miep Tiefers, FDP: Linda Weßler, Persönliches Mandat: Sandra Leurs Planungsausschuss (18): SPD: Gabi Schock, Gisela Klaer, Doris Nottebohm, Grüne: Heidi Matthias, Linke: Ursula Mende Umweltausschuss (18): Gabi Schock, Judith Nüßler, Grüne: Annelie Wulff Verwaltungsausschuss (18): SPD: Halide Özkurt, Karin Späth, CDU: Karin Meincke, Grüne: Barbara Behr Hauptausschuss (19): SPD: Anke Drießen-Seeger, Gisela Klaer, Doris Nottebohm, CDU: Stefanie Neukirchner, Britta Oellers, Grüne: Heidi Matthias Betriebsausschuss (19): SPD: Gisela Klaer, Gabi Schock, CDU: Ingeborg Müllers, Grüne: Ana Sanz Sanz, Annelie Wulff Jugendhilfeausschuss (29): SPD: Ina Spanier-Oppermann, CDU: Karin Meincke, Britta Oellers, Sandra Kleinheyer, FDP: Anke te Neues Kulturausschuss (18): SPD: Anke Drießen-Seeger, Karin Späth, Gerda Schnell, CDU: Ingeborg Müllers, Stefanie Neukirchner, Ingrid Kamphausen, Grüne: Heidi Matthias, Maria Schneider, FDP: Anke te Neues, Linke: Julia Suermondt. Rechnungsprüfungsausschuss (10): Ruth Brauers (Fraktionslos) Sportausschuss (18): CDU: Karin Meincke, Grüne: Ana Sanz Sanz Wahlprüfungsausschuss (7): Britta Oellers (CDU/ Vorsitzende). Integrationsrat (23): SPD: Halide Özkurt, CDU: Britta Oellers, Simone Roemer, Grüne: Elvira Gergis, Ana Sanz Sanz Bezirksvertretungen: Fischeln (15 Mitglieder): SPD: Doris Nottebohm, Elsbeth Haas, CDU: Verena Pesch, Carola Ponzelar-Reuters Hüls (14): SPD: Barbara Abts, Rosemarie Krauß, CDU: Ursula Kämmerlings, Barbara Kaltenmaier, Jutta Kind-Brüggemann, Grüne: Maria Schneider Mitte (15): SPD: Anke Drießen-Seeger, Halide Özkurt, CDU: Eva Kesseler, Stefanie Neukirchner, Simone Roemer, Carla Stomps, Grüne: Monika Brinner (Bezirksvorsteherin) Nord (14): SPD: Gisela Klaer Oppum-Linn: SPD: Christel Guth, Eva Staudacher, CDU: Heidrun Hillmann, Christine Tagoe, FDP: Claudia Heitmann Ost (15): CDU: Angelika Brünsing, Britta Rudolph, AfD: Simone Barich Süd (13): SPD: Gisela Brendle-Vierke (Bezirksvorsteherin), Ana Sanz San (Grüne) Uerdingen (15): Angela Schoofs (SPD), Rosemarie Böhme (CDU) West (14): Gabi Schock (SPD) und Annelie Wulff (Grüne).

Roemer Das stimmt. Das ist wirklich sehr angenehm. Es bringt auch keinen weiter, wenn man nur Reden hält, weil man sich in den Vordergrund spielen möchte. Das nervt nur und kostet Zeit, die wir alle nicht haben. Wir machen das freiwillig, das darf man nicht vergessen. Manchmal finde ich schon unsere sachbezogenen Diskussionen sehr lang.

Brinner Das ist für mich als Vorsteherin auch nicht immer einfach. Ich muss mich in den Sitzungen sehr konzentrieren, um immer allen gerecht werden zu können. Schließlich hat jeder ein Anrecht darauf, seine Meinung zu sagen. Aber irgendwann muss dann auch mal Schluss sein. Dann muss ich durchgreifen, was nicht immer jedem gefällt. Zumal wir viele starke Frauen in unseren Reihen haben, die gerne reden und ihre Position darstellen.

Drießen-Seeger Diese Balance hinzukriegen, stelle ich mir auch schwierig vor. Zumal es meiner Meinung nach wichtig ist, ein Thema auszudiskutieren, da wir uns in dieser Form ja nur sechs Mal im Jahr treffen.

Roemer Gerade bei Themen, die allen sehr wichtig sind, müssen solche Diskussionen erlaubt sein, um einen Konsens zu finden.

Drießen-Seeger Und ich finde, dass alle bei uns mit Herzblut bei der Sache sind.

Roemer Wichtig ist auch, dass das Miteinander stimmt, was bei uns, vielelicht auch dank so vieler Frauen, der Fall ist. Nur wenn das Drumherum stimmt und die Arbeit Spaß macht, ist man bereit, sich freiwillig für die Allgemeinheit einzusetzen.

Brinner Wir verstehen uns alle gut, auch wenn es immer heißt, Frauen seien zickig. Das kann ich von meiner Arbeit in der BZV Mitte nicht bestätigen. Im Gegenteil. Auch wenn es inhaltlich zu Differenzen kommt, wird es nicht persönlich. Und sollte sich doch mal jemand im Ton vergreifen, wird die Situation nach der Sitzung reflektiert.

Roemer Es ist ja auch einfach nur unprofessionell, wenn man sich in einer Sitzung persönlich beleidigt. Das trägt nicht dazu bei, der Sache gerecht zu werden. Zumal solche Anfeindungen immer Spuren hinterlassen, die auch das weitere Miteinander erschweren.

Drießen-Seeger Aber auch dieser Wesenszug ist nicht typisch männlich, finde ich. Ich habe auch schon erlebt, dass sich Männer nach einem unangemessenen Verhalten entschuldigt haben. Wichtig ist, dass man auf Augenhöhe miteinander diskutiert. Das ist in der BZV Mitte der Fall.

Brinner Ich finde schon, dass ein freundschaftlicher Umgang miteinander, wie wir ihn in Mitte pflegen, eher Frauen wichtig ist. In vielen Ausschüssen, in denen ich saß, war ich die einzige Frau. Ich habe den Umgangston dort oft als rauh empfunden und auch nicht erlebt, dass man nachher noch darüber gesprochen hätte.

Roemer Dabei gehen sich auch Frauen manchmal richtig heftig an. Aber trotzdem sind sie nachher noch in der Lage, entspannt miteinander umzugehen. Weil es sachbezogen ist.

Drießen-Seeger Es kommt auf die Mischung an. Männer und Frauen ergänzen sich, die Zusammensetzung des Parlaments sollte die Gesellschaft widerspiegeln. Deswegen ist es auch wichtig, dass entsprechend viele Frauen vertreten sind.

Brinner Und die CDU hat in unserer BZV den größten Frauenanteil. Das will doch mal was heißen!

Roemer Warum wir so viele Frauen haben, weiß ich auch nicht. Es hat sich einfach so ergeben.

Drießen-Seeger Klassisch sind Frauen ja vor allem im Sozial- und Kulturbereich, bei der Jugendhilfe und im Schulausschuss vertreten. Was uns in der BZV Mitte jedoch fehlt, sind junge Frauen. Die, die dort arbeiten, haben alle ungefähr dasselbe Alter und Kinder, die schon groß sind. Es ist ein Problem, junge Frauen zu finden, die sich in der Politik engagieren wollen. Die SPD hat jetzt drei Frauen unter 30, die für den Rat der Stadt Krefeld bei der Kommunalwahl kandidieren. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.

Brinner Vielleicht liegt das aber auch daran, dass die ,Alten’ nicht abtreten. Mir ist der Generationswechsel wichtig. Deshalb kandidiere ich auch nicht mehr bei der kommenden Wahl. Es ist jetzt meine letzte Sitzung als Bezirksvorsteherin. Mit 64 Jahren möchte ich den Jüngeren Platz machen.

Roemer Es ist aber auch nicht immer einfach, sich als junge Frau, zumal wenn man Familie hat, nebenbei noch politisch zu engagieren. Ich denke da zum Beispiel an Alleinerziehende. Ich glaube, wir hatten alle das Glück, einen Mann an unserer Seite zu haben, der uns unterstützt hat.

Brinner Auf jeden Fall. Sonst hätte ich das mit den zwei Kindern, die damals ja gerade erst zur Welt gekommen waren, gar nicht geschafft. Man muss allerdings auch kompromissbereit sein, wenn es um Erzehungsfragen oder Haushalt geht. Ich glaube auch nicht, dass es Kindern wichtig ist, dass die Mutter rund um die Uhr da ist, sondern dass sie immer ein offenes Ohr für ihre Probleme hat.

Drießen-Seeger Das stimmt. Man muss das Familienleben entspannt sehen und sich auf seinen Partner verlassen können. Aber das ist bei den Männern in der Politik ja nicht anders. Sie haben auch meist eine Frau im Hintergrund, die sie unterstützt. Und Kinder haben nichts davon, wenn Eltern ihnen alles abnehmen. Sie müssen lernen, selbstständig zu werden und auch mal alleine klar zu kommen.

Roemer Mein Mann und ich teilen uns Haushalt, Hausaufgabenkontrolle und was sonst noch so anfällt. Ich kenne aber auch Mütter, die quasi mit ihren Kindern Abitur machen. Wenn man so eingestellt ist, kann man sich natürlich nur schwer noch nebenbei in der Politik engagieren. Allerdings fällt meinem Mann und mir manchmal schon auf, dass wir uns eigentlich oft nur den Staffelstab in die Hand geben.

Drießen-Seeger Organisation ist ja sowieso die Stärke der Frauen mit Familie. Es ist schließlich alles eine Frage der Aufteilung....

Roemer Und der Absprachen. Wir sprechen uns vor der Sitzung innerhalb der Fraktion ab und teilen auf, wer zu welchem Thema was sagt.

Brinner Ja, so machen wir es auch. Aber auch die Zeiten haben sich im politischen Bereich geändert. Heute sind die Hierarchien deutlich flacher als früher. So muss nicht immer alles vom Sprecher der Fraktion vorgetragen werden. Besonders in der BZV Mitte fällt mir das auf.

Drießen-Seeger Ich glaube, unsere offene Diskussionsweise trägt dazu bei, dass eigentlich immer viele Einwohner zu den Sitzungen kommen und nicht nur dann, wenn ein strittiges Thema auf der Tagesordnung steht. Das ist bei uns kein Wutbürgertum, sondern ein Miteinander und Teilhaben an politischen Prozessen.

Brinner Das ist auch die Rückmeldung, die ich per Mail von Bürgern bekomme, die sich oft an mich wenden. Mitte ist so was wie das Herstück aller Bezirksvertretungen. Viele Themen sind für alle Krefelder interessant.

Roemer Ja, man wird sehr oft angesprochen mit der Bitte, die Sachen weiterzuleiten. Da gibt es keine Hemmschwelle, nur viel Interesse. Trotzdem muss man ganz klar sagen: Wir halten in der BZV Mitte nicht Händchen und haben uns immer alle lieb. Es gibt schon Themen, bei denen die Meinungen auseinander gehen. Aber die werden in angemessener Form behandelt und nicht so, dass sich jemanden persönlich verletzt fühlen könnte.