Vorfall auf Spielplatz in Krefeld Frau will helfen – und wird brutal zusammengetreten

Weil sie einer anderen Frau helfen und einen Streit schichten wollte, liegt nun eine junge Frau selbst im Krankenhaus. Am Dienstag, 21. Mai, meldeten Zeugen gegen 13:50 Uhr eine verletzte Frau auf dem Spielplatz an der Markstraße. Zuvor saß die 23-Jährige mit ihren Freunden auf einer Bank und beobachtete einen aggressiven Mann, der in ein Streitgespräch mit seiner Begleiterin verwickelt war. Als sich die 23-Jährige in das Gespräch einmischte, ging er mit unvermittelter Aggressivität auf die junge Frau los. Er ging auf sie zu, schubste sie zu Boden, schlug mehrfach auf sie ein und trat ihr mit dem Schuh ins Gesicht. Danach verließen er und seine Begleitung, die einen Schäferhund-Mischling mit sich führten, den Spielplatz. Das Opfer musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Opfer und ihre Freunde beschrieben den Täter als 35 bis 40 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß. Er hatte Kratzer im Gesicht und eine Geschwulst an der Stirn. Er trug eine Tarnhose, ein zerrissenes T-Shirt, schwarze Stiefel und eine Kappe. Seine Begleiterin war etwa 22 Jahre alt, schlank und hatte blonde Haare.