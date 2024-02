Ermittlungsverfahren eingeleitet Frau im Krefelder Regionalzug sexuell belästigt

Es soll am vergangenen Donnerstag, 8. Februar, zu einem sexuellen Übergriff in einem Zug in Richtung Krefeld gekommen sein. Wie die Bahnpolizei erklärt, soll am Nachmittag ein zunächst Unbekannter eine Reisende in einem Regionalexpress bedrängt und gegen ihren Willen am Oberschenkel gestreichelt haben. Einsatzkräfte ergriffen den Mann noch im Zug am Hauptbahnhof Essen.