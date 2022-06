Brand an der Remscheider Straße in Krefeld : Frau wird bei Küchenbrand in Hochhaus schwer verletzt

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Krefeld Ein Nachbar verhinderte die weitere Ausbreitung des Feuers in einem Hochhaus an der Remscheider Straße. Die Frau kam in eine Duisburger Spezialklinik.

(RP) Die Krefelder Feuerwehr musste am Donnerstag zu einem Küchenbrand in einem Hochhaus an der Remscheider Straße ausrücken, bei dem eine weibliche Person schwer verletzt wurde. Ein Nachbar soll durch beherzte Löschmaßnahmen eine Ausbreitung des Brandes auf die gesamte Wohnung verhindert haben, lobten die Brandbekämpfer.

Demnach erreichten die integrierte Leitstelle der Feuerwehr um kurz nach 10 Uhr mehrere Notrufe, dass es in einer Küche im Obergeschoss eines Hochhauses zu einem Brand gekommen sei und eine Ausbreitung drohe. Umgehend wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst entsandt, die bei ihrem Eintreffen Entwarnung bezüglich einer drohenden Ausbreitung des Feuers geben konnten. Ein Nachbar hatte zwischenzeitlich die Situation gut erkannt und aus einer sicheren Position heraus den Brand mit Hilfe eines Pulverlöschers eingedämmt, so dass die Feuerwehrleute nur noch Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen durchführen mussten. „Der Nachbar hat durch sein Eingreifen einen größeren Schaden und vor allem eine Gefährdung für weitere Bewohner verhindert“, so die Feuerwehr. Die Bewohnerin der Brandwohnung sei jedoch schwer verletzt worden und musste vom Rettungsdienst in eine Spezialklinik nach Duisburg transportiert werden. Die Brandursache ist bislang unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.