Antrittsbesuch Französischer Generalkonsul Etienne Sur zu Gast in Krefeld

Oberbürgermeister Frank Meyer hat den neuen französischen Generalkonsul in Düsseldorf, Dr. Etienne Sur, zu einem Antrittsbesuch im Krefelder Rathaus empfangen. Bei dem Treffen ging es unter anderem um die deutsch-französische Freundschaft und die Krefelder Städtepartnerschaft mit Dünkirchen. Das Rathaus in der Seidenstadt war, wie in solchen Fällen üblich, zu Ehren des Generalkonsuls mit einer französischen Fahne beflaggt. Dr. Etienne Sur hatte sich bereits in seiner Hochschulzeit auf Deutschland spezialisiert. Als Student in Paris gründete er im Herbst 1989 die „Deutsch-Französische Vereinigung“ mit Freunden beider Länder.