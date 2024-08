Ein Universalgelehrter aus Krefeld Franz Stollwerck — der vergessene Erforscher von Gelduba

Aber seine Forschung und Dokumentation über fast drei Jahrzehnte gibt einen Eindruck von der goldenen Zeit der privaten Ausgrabungen im 19. Jahrhundert. Er hatte den Zeitgeist 1881 in der Crefelder Zeitung kritisiert: „Die Antiquitäten wandern in alle Welt, denn wer am meisten dafür gibt, bekommt sie, und so lange ein Sammelpunkt, eine Gesellschaft, ein Verein fehlt, der es sich zum Ziele gesetzt hat, ein Museum im Kreise zu bilden, so lange werden jene Zeugen alter römischer und germanischer Kultur einem gleichen Schicksale nicht entgehen und ohne Nutzen für die Gesellschaft allmählich dem Gedächtnisse entschwinden.“ Unter den römischen Altertümern, die für das Krefelder Museum (das erste Krefelder Museum am Westwall, 1885) und das Kaiser-Wilhelm-Museum (1897)) angekauft worden sind, ist keines, das einen Verweis auf Stollwerck trägt. Unklar ist, ob man damals die Quellen nicht erfasst hat oder ob die Herkunft viele Stücke nicht bekannt war.