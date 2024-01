Erinnerungen zum Fußball in Krefeld Beckenbauer und Zagallo in der Grotenburg

Am Freitag wird in der Allianz Arena in München Abschied von Franz Beckenbauer genommen. Der „Kaiser“ war am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben. Zwei Tage zuvor ging das Leben einer weiteren Legende des Weltfußballs zu Ende. Der Brasilianer Mario Zagallo, der wie Kaiser Franz sowohl als Spieler und auch als Trainer den Weltmeister-Titel gewann. Zagallo holte als Aktiver sogar zweimal den Coupe Jules Rimet, wie die WM-Trophäe in den Jahren 1958 und 1962 hieß. Beide Legenden des Weltfußballs haben ihre (kleinen) Spuren in Krefeld hinterlassen.