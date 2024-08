Beliebte Eisdiele an der Uerdinger Straße Franken-Eis hat neue Besitzer – das Gute jedoch bleibt

Krefeld · Seit einem halben Jahr führen nun André Reusch und Jenny Geisler die traditionsreiche Eisdiele an der Uerdinger Straße. Wie es zu dem Wechsel kam und was es an neuen Angeboten gibt.

01.08.2024 , 05:15 Uhr

Jenny Geisler und André Reusch führen jetzt Franken-Eis an der Uerdinger Straße. Foto: Bärbel Kleinelsen

Von Bärbel Kleinelsen Redakteurin in Krefeld