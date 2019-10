Nachfolger von Pfarrer Alders : Pfarrer Frank Schürkens tritt seinen Dienst in Bockum an

Bockum Der Nachfolger von Karlheinz Alders wird am Samstag, 12. Oktober, mit einem Gottesdienst eingeführt.

Pfarrer Frank Schürkens, Jahrgang 1977, hat in Aachen, Freiburg, Münster und Bonn studiert. Im Jahr 2007 wurde er durch den damaligen Bischof Mussinghoff im Aachener Dom zum Priester geweiht. Danach war er als Kaplan an St. Marien in Kempen tätig und anschließend Jugendseelsorger in Mönchengladbach. Zuletzt war er leitender Pfarrer der Pfarren St. Nikolaus in Brüggen, St. Peter in Born und St. Mariä Himmelfahrt in Bracht. Darüber hinaus war Pfarrer Schürkens als Leiter der GdG Brüggen/Niederkrüchten tätig.