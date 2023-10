Projekt in Krefeld mit dem Integrationszenrum Fotograf sucht Einwanderer-Frauen für Porträts und historisches Projekt

Diese Leistung weiß auch Emin Yildiz zu schätzen. Er wurde 1979 in Duisburg geboren. Denkt er an seine Kindheit zurück, dann sind da immer wieder die Bilder der Mutter am Küchentisch, die Probleme löst, die Kinder erzieht. „Wie in vielen anderen Kulturkreisen auch ist die Küche bei uns ein besonderer Ort“, sagt der zweifache Familienvater. „Es ist der Mittelpunkt des Familienlebens, war damals aber auch der Platz, an dem sich Gastarbeiterfrauen trafen, um sich auszutauschen.“ Als Yildiz sein Fotoprojekt plante, war ihm deswegen schnell klar, dass er die Porträts in der Küche der Gastarbeiterfrauen aufnehmen möchte. Eine Einladung an den Küchentisch bedeutet, die Tür zur inneren Familienwelt zu öffnen. Gleichzeitig gehört es zur Kultur, sich zurückzunehmen und nicht in den Vordergrund zu stellen. „Diese Mechanismen abzulegen, ist für die erste Gastarbeitergeneration auch heute oft noch eine Herausforderung – gerade, wenn ich als Mann die Fotos schieße“, schildert Yildiz.