Kostenpflichtiger Inhalt: Menschen in Krefeld : Fotograf baut Kameras zu Design- Leuchten um

Foto: Lammertz, Thomas (lamm) 9 Bilder Krefelder macht aus Kameras Design-Leuchten

Krefeld Der Krefelder Martin Werner verwandelt nicht mehr funktionstüchtige Spiegelreflexkameras in stylische LED-Lampen. Am Mittwoch, 12. Mai, ist der 64-Jährige mit seiner Passion im Fernsehen bei RTL in der Nachmittagssendung „Die Superhändler“ zu sehen.