Krefelder Künstler fotografierte in Venedig : Fotoausstellung von Thomas Pöhler in der Villa Goecke

Krefeld Ein Vierteljahr lang lebte der Künstler in Venedig und fotografierte aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Die Ausstellung endet am 12. Dezember.

(RP) Der in Krefeld lebende Künstler und NRW-City-Artists 2020, Thomas Pöhler, zeigt in der Villa Goecke an der Tiergartenstraße 57 seine Ausstellung „la vena di mica“. Die Fotoserie entstand im vergangenen Jahr in Venedig. Ein Vierteljahr lang durchstreifte Pöhler die Gassen auf der Suche nach Orten, an denen er eine silberglänzende Glimmerader auslegte. In einer zur Zeit der Pandemie sich zunehmend entleerenden Stadt entstand so ein Atlas Venedigs mit einer Reflexion über Wert, Echtheit und Täuschung, über Dauer und Flüchtigkeit, über Abgrenzung und Aneignung. Anlässlich der Ausstellung ist ein Künstlergespräch am Sonntag, 28. November, um 16 Uhr zwischen Thomas Pöhler und Krefelds Kulturbeauftragten Dr. Gabriele König. Es gelten die Corona-Schutzverordnungen zum Zeitpunkt der Veranstaltung.