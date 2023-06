„Kultur findet Stadt“ am 3. und 4. Juni Historische Foto-Zeitreise durch Krefeld auf der Königstraße

Die Innenstadt zu „Kultur findet Stadt“ verwandelt sich am Wochenende 3. und 4. Juni wieder in eine bunte Kulturmeile. Krefeld bietet in diesem Rahmen mit der Radstation am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 18 Uhr einen bewachten Fahrradparkplatz an. Die Möglichkeit des sicheren Abstellens von Fahrrädern wird im Bereich Evangelischer Kirchplatz direkt an der Alten Kirche geschaffen. Hier war bereits zu Aktionstagen an den Wochenenden der Fahrradparkplatz eingerichtet worden. An beiden Tagen können Radfahrer zum Beitrag in Höhe von zehn Euro ihre Räder am Fahrradparkplatz auch reinigen lassen. Wie immer ist die Nutzung des bewachten Parkplatzes kostenfrei, denn die Stadt als Initiator setzt auf das Motto „Zahle, was dir dein bewachter Platz wert ist“.