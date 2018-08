Krefeld: Forstwalder reist per Frachtschiff nach Königsberg

Krefeld Kreuzfahrt mal anders: Der Forstwalder Wolfgang Haas ist mit einem großen Container-Frachtschiff nach Königsberg gereist. Spezielle Agenturen vermitteln Kabinen, die frei sind, weil Frachtschiffe heute mit weniger Personal auskommen.

Ein junger Kadett hat uns alles gezeigt und erklärt – wirklich beeindruckend so ein riesiger 9-Zylinder-Turbo-Dieselmotor oder auch die hydraulische Ruderanlage“, schwärmt Haas in der Rückschau. Durch den Nordostseekanal geht die Reise weiter und nach drei Tagen ist Königsberg erreicht — fast. Denn bevor der Königsberger Hafen angelaufen werden kann, muss erst der Seekanal durchfahren werden. Der Seekanal ist 43 Kilometer lang und verbindet die Danziger Bucht mit Königsberg. Ein russischer Lotse kommt an Bord und navigiert das Frachtschiff bis in den Hafen.