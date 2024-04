Größtes kostenloses Worldmusic-Festival in Deutschland 45. Folklorefest steht im Zeichen des Seepferdchens

Das nach Aussagen der Veranstalter größte und älteste kostenlose Festival mit Worldmusic in ganz Deutschland geht in seine 45. AuflageAm Freitag, 16. August, und Samstag, 17. August, wird es in der Krefelder Innenstadt wieder ein vielfältiges Programm geben, das am Thementag, traditionell freitags, Krefelds Partnerstädte Venlo und Dünkirchen in den Mittelpunkt stellt.