Inklusion in Krefeld : Neues Leitungsteam für „Förderverein Freizeit Behinderter“

Krefeld Aus einem einst in privater Initiative gegründeten Freizeitclub „Förderverein Freizeit Behinderter“ ist in über 30 Jahren ein Betrieb mit 90 Mitarbeitern geworden. Das neue Leitungsteam modernisiert die Strukturen des gemeinnützigen Vereins, der in Krefeld 130 Menschen mit Behinderung betreut.

Ein großes Schild an der Hochstraße 60 kündigt es an: „Wir engagieren uns“. Das gilt nicht nur für die drei in Krefeld verteilten Wohneinrichtungen, die zum Träger gehören, sondern ebenso wie das stetig wachsende ambulant betreute Wohnen, das ebenfalls an der Hochstraße seinen Sitz hat. „Unsere Klienten und Bewohner führen ein selbstbestimmtes Leben“, betont Brands. Dies zu ermöglichen, sei die Aufgabe des Vereins. „Das will auch das Bundesteilhabegesetz“, sagt Franzen, pädagogische Leiterin des FFB. „Gerade im ambulanten Bereich kommt das Bundesteilhabegesetz (BTHG) Menschen in der Eingliederungshilfe, wie bei uns im Betreuten Wohnen, zugute. Für den stationären Bereich bedeutet es aber auch, dass wir unsere Strukturen verändern und anpassen müssen.“ Das BTHG sei ein umfangreiches Gesetzespaket, durch das man sich erst mal durcharbeiten müsse. Die anstehenden Veränderungen sehe sie auch als Chance für positive Veränderungen in der Vereinsstruktur. „Wir wollen unsere Mitarbeiter einbeziehen.“ Gerade jetzt, in Zeiten der Umstrukturierung, habe jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, sich und seine Ideen einzubringen und darüber hinaus Vorschläge und Kritik zu äußern. Um dafür Raum zu schaffen, setzen Renate Franzen und Monika Brands auf Workshops, Arbeitskreise, vor allem aber auf das menschliche Miteinander im Arbeitsalltag der Einrichtungen.