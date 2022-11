Schule am Botanischen Garten in Krefeld : Gesamtschule-Förderverein hat einen neuen Namen

Schatzmeister Holger Roggenkamp, 1. Vorsitzender Jörg Groß und Schriftführerin Ira Reckenthäler (v.l.). Foto: Förderverein

Krefeld Die Gesamtschule Oppum heißt nun Schule am Botanischen Garten. Der Förderverein hat sich in seiner jüngsten Sitzung der Namensänderung einstimmig angeschlossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(bk) Seit August hat die Gesamtschule Oppum einen neuen Namen und heißt Gesamtschule am Botanischen Garten (wir berichteten). Folgerichtig hat nun auch der Förderverein der Gesamtschule Oppum bei seiner Jahreshauptversammlung über eine Namensänderung abstimmen lassen. Mit überwältigender Mehrheit stimmten die Mitglieder, die sich erstmals in der neuen, großzügig angelegten Mensa der Schule treffen konnten, für den Namen „Förderverein der Gesamtschule am Botanischen Garten e.V.“.

Eine Veränderung gibt es auch beim Vorsitz des seit 2016 bestehenden Vereins. Aus dem geschäftsführenden Vorstand verabschiedete sich die stellvertretende Vorsitzende Natascha Kraemer. Ansonsten wurde die bewährte Mannschaft aus Vorstand und Beisitzern ohne Gegenstimmen wiedergewählt. Das Team hat Erfolge vorzuweisen. So organisierte und finanzierte der Förderverein zahlreiche Maßnahmen in der Projektreihe „freundliche Schule“, bei der mit professioneller, externer Unterstützung Schulregeln erarbeitet und diverse Maßnahmen zur Gewaltprävention umgesetzt wurden. Unter anderem wurden sonderpädagogische Materialien und verschiedene Pausenspiele finanziert.

Zudem verwies Vorsitzender Jörg Groß darauf, dass man nun endlich wieder in der Lage sei, mehr Aktionen und Veranstaltungen als zu der Zeit der engen Corona-Auflagen durchzuführen und somit auch wieder mehr Geld in die Kassen bekommen konnte. So wurde nach zwei Jahren Pause erneut ein Sponsorenlauf im Kaiserpark durchgeführt, der insgesamt rund 5000 Euro erbrachte.

Die Schülervertretung hatte bei Schuldirektorin Birgit Oelmüllers-Hoff den Wunsch nach bequemen Sitzbänken für den Schulhof angemeldet, deren Finanzierung jedoch bei der angespannten öffentlichen Haushaltslage nicht gestemmt werden konnte. Hier signalisierte der Verein Bereitschaft, das von den Schülern „erlaufene“ Geld in solche „Chill-out-Areas“ zu investieren.