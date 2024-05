Kulturprogramm des Fördervereins Adler Königshof Von Beethoven bis Bond – Förderverein Adler Königshof lädt zu Konzert mit Tonhallen-Jugendorchester ein

Den Auftakt des Kulturprogramms macht ein besonderes Konzert am 25. Mai um 18 Uhr: Anlässlich der Verleihung des ATR-Adler-Jugendförderpreises an das Stups Kinderzentrum führen das Kinderorchester und das U16-Jugendsymphonieorchester der Tonhalle Düsseldorf ein buntes Potpourri aus klassischer und populärer Musik auf – eine Mischung, die in den vergangenen Konzerten beim Publikum immer bestens ankam. Die jungen Talente aus Düsseldorf spielen Werke von Ludwig van Beethoven (Eroica), Johann Strauß, Smetana (Die Moldau), Dvorak (Aus der Neuen Welt) und Johann Strauß sowie Filmmusik von John Williams, Nino Rota und Klaus Doldinger. Die Leitung liegt bei Carolina und Ernst von Marschall. Die Preisverleihung an das Stups findet in der Pause statt. Der amerikanische Komponist John Williams ist mit den Filmmusiken aus „Der weiße Hai“, „Indiana Jones“, „E.T.“ oder der bewegenden Musik aus „Schindlers Liste“, berühmt geworden. Zuletzt erreichte er mit der Musik zu den ersten drei Harry-Potter-Filmen ein Millionenpublikum. Der Jazzmusiker Klaus Doldinger ist in Deutschland vor allem mit der Titelmelodie für den „Tatort“ bekannt geworden; an dem Abend wird seine Musik zu „Das Boot“ gespielt. Nino Rota hat sich mit der Musik für „Der Pate“ in die Musikgeschichte eingeschrieben. Dank der jungen Musiker wird es auch ein Wiederhören mit Musik aus den James-Bond-Filmen geben.