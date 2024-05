Landesmittel für Krefeld Neue Camps sollen Kindern Lust auf Sport und Sprache machen

Sie hocken zu lange vor dem Bildschirm, sie bewegen sich zu wenig. Das ist die Situation, die viele Kinder betrifft. Die Folgen: Immer mehr Kinder haben deshalb motorische Defizite, viele haben Übergewicht. Manchmal ist auch die Sprache eine Barriere, dass Kinder sich nicht in einen Sportverein trauen. Spaß an Sport sollen sie in neuen Sprach- und Bewegungscamps finden. Der Stadtsportbund richtet sie ein. Denn mit Geld aus dem Landesprogramm „kinderstark – NRW schafft Chancen“ kann die Stadt Krefeld Projekte unterstützen, die die kommunalen Präventionsketten stärken - wie diese Camps. 222.000 Euro stehen Krefeld in diesem Jahr für Präventionsprojekte zur Verfügung. Vier Initiativen gibt es schon, sie können nun weiterlaufen, die Camps kommen als fünfter Baustein dazu.