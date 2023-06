Innovativer Schulversuch Förderprojekt für Grundschüler wird dauerhaft eingerichtet

Darum geht es: An zunächst vier Grundschulen sind Helfer und pädagogische Fachkräfte eingestellt worden, die Kinder mit besonderem Förderbedarf vormittags im Unterricht und nachmittags im offenen Ganztag unterstützen. In Zahlen: An der Astrid-Lindgren-Schule wurden 6,48 Stellen eingerichtet, an der Lindenschule 5,8, an der Paul-Gerhard-Schule 4,7 und an der Südschule 5,9. Besetzt wurden die Stellen mit Fachkräften wie Erziehern und Helfern, etwa Absolventen für ein Freiwilliges Soziales Jahr.