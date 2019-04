Förderkreis Stiftung Dr. lsidor Hirschfelder : Lena Linder erhält Krefelder Nachwuchs-Forschungspreis

Krefeld Die Schülerin des Berufskollegs Vera Beckers beschäftigte sich mit weiblichem Widerstand in der NS-Zeit.

(RP) Der Förderkreis Stiftung Dr. lsidor Hirschfelder hat in Verbindung mit der NS-Dokumentationsstelle der Stadt Krefeld erstmals einen mit 250 Euro dotierten Forschungspreis verliehen. Preisträgerin ist die Schülerin Lena Linder, die im Berufskolleg Vera-Beckers die zwölfte Jahrgangsstufe besucht. Sie erhielt die Auszeichnung für ihre Beschreibung junger, Widerständlerinnen während der NS-Zeit. „Der Forschungspreis soll vor allem das Interesse der jüngeren Generationen an der historischen Forschungsarbeit wecken“, so Dr. Olaf Richter, Vorsitzender des Förderkreises.