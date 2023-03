Rat beschließt Fortsetzung des Förderprogramms für 2023 Förderanträge für Fotovoltaik in Kürze wieder möglich – was zu beachten ist

In der Ratssitzung am Dienstag ist die Fortsetzung der Förderung für „klimafreundliches Wohnen“ für 2023 beschlossen worden. Im Fördertopf für 2023 sind 500.000 Euro vorgesehen. Die Antragstellung soll in Kürze möglich sein. „Dieser Zwischenzeitraum soll Bürgerinnen und Bürger, die noch ein aktuelles Angebot einholen müssen, die gleichen Chancen wie Bürgerinnen und Bürgern, die bereits ein Angebot vorliegen haben, einräumen“, erläutert die Stadt dazu auf Anfrage. Wichtig ist: Gefördert werden nur Baumaßnahmen, die noch nicht begonnen wurden.