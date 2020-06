Krefeld : Flugzeug landet auf dem Spielplatz am Egelsberg

Krefeld Im Herbst 2018 war festgestellt worden, dass das Flugzeugspielgerät der Kinder nach fast 20 Jahren in Wind und Wetter so stark reparaturbedürftig war, dass es komplett erneuert werden muss.

Jetzt strahlen die Kinderaugen wieder: Im Herbst 2018 war festgestellt worden, dass das Flugzeugspielgerät des Spielplatzes auf dem Egelsberg nach fast 20 Jahren in Wind und Wetter so stark reparaturbedürftig war, dass es komplett erneuert werden muss. Zwei Mitglieder des Vereins für Segelflug Krefeld erklärten sich bereit, das Projekt durchzuführen. Durch das sehr knappe Budget wurde nach Unterstützern gesucht, die sich im Forstamt und in der Schreinerei Conen aus Verberg fanden. Die Stadt stellte 2019 – nach der Beseitigung von Sturmschäden – einen 650 Kilogramm schweren Baumstamm zur Verfügung, während Heinzwerner Conen das Schnittholz für die Flügel und das Leitwerk lieferte. In mehr als 200 Arbeitsstunden wurde das neue Spielgerät von den Mitgliedern des Vereins für Segelflug für die Kinder des Spielplatzes – auf den Maßen des alten Flugzeugs basierend – mit einer Spannweite von fünf Metern und einer Länge von etwa sieben Metern um den konischen Stamm herum gebaut. Übrigens: Wegen der Corona-Pandemie gab’s in den vergangenen Wochen nur wenige Arbeits- und Transportmöglichkeiten. Unterstützung kam von der Traarer Firma Vennemann, die einen schweren Schlepper beisteuerte. So konnten letzte Probleme gelöst und nahezu zeitgleich mit dem neuen Pächter sowie der Wiederaufnahme des Flugbetriebes das Spielgerät den Kindern übergeben werden, die schon geraume Zeit neugierig um die Absperrung geschlichen waren. Besonderer Dank gilt dem Mitglied Thomas Deckers aus Neukirchen-Vluyn, der über das Soll hinaus an dem Flugzeug gearbeitet, Transporte organisiert, Winterbaumöglichkeiten geschaffen, Werkzeug gestellt und schlussendlich auch den maßgebenden Arbeitsanteil beigesteuert hat.