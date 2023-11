290 Tage Ersatzfreiheitsstrafe Flugreise eines 43-Jährigen endet im Gefängnis

Den Beamten der Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln/Bonn ist am Donnerstag, 9. November, ein besonderer Fahndungserfolg gelungen. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle der Passagiere von Targu Mures (Rumänien) kontrollierten die Einsatzkräfte gegen 11.40 Uhr einen rumänischen Staatsangehörigen im Alter von 43 Jahren. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war. Ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Krefeld wegen Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt lagen gegen den Rumänen vor. Eine zu zahlende Gesamtstrafe von 5748 Euro plus Verwaltungskosten konnte dieser nicht aufbringen. Der Verhaftete wurde noch am selben Tag durch die Bundespolizei dem Polizeigewahrsamsdienst in Köln zugeführt. Ihn erwarten ihn 290 Tage Ersatzfreiheitsstrafe.