Zwei Frauen stellen den Vorsitz : Neue Doppelspitze im Krefelder Flüchtlingsrat

Krefeld Der Krefelder Flüchtlingsrat ist jetzt unter weiblicher Führung. Am Ruder stehen ab sofort Elisabeth Völlings als Vorsitzende und Tatjana Schremmer als ihre Stellvertreterin.

„Das ewige Führungsduo ist nun nicht mehr an der Spitze des Flüchtlingsrats. Ute Richter ist gesundheitlich angeschlagen und au­ßerdem 69, ich selbst bin 72. Es wird Zeit für neue Gesichter“, sagt Bönders mit kleinem Augenzwinkern, aber durchaus ernstem Hintergrund. Völlings als neue Vorsitzende ist ehemalige Leiterin der Bodel­schwingh-Schule und seit Jahren in der Flüchtlingsarbeit aktiv. Sie ist Gründungsmitglied der Seebrücke Krefeld und ist seit Jahren aktives Mitglied des Flüchtlingsrats. Zu den Zielen ihrer Amtszeit sagt sie: „Wir müssen einerseits aufhören, verschiedene soziale Randgruppen gegeneinander auszuspielen. Die Hilfe für Obdachlose und Flüchtlin­ge schließt sich nicht aus. Weiter­hin will ich darauf hinarbeiten, dass es nicht Flüchtlinge erster und zweiter Klasse gibt. Es ist gut und richtig, Menschen aus der Uk­raine zu helfen. Aber nicht in der Art, dass dafür andere Menschen aus Eritrea oder anderen afrikanischen Ländern weniger Chancen haben. Der Flüchtlingsrat soll auch präsenter im Stadtbild werden und sich mehr zeigen“, formuliert sie.