Neues Containerdorf in Krefeld Lager für 400 Flüchtlinge in Forstwald vorgestellt

Jede der beiden Wohnetagen ist identisch, was auch für die sanitären Anlagen gilt, die sich auf jeder Etage befinden. In den Räumlichkeiten, in denen die Aufnahme, der Kiosk und die Sozialräume mit TV, Billard und Kicker untergebracht werden sollen, stapeln sich Kunststoffsäcke mit Bettwäsche zu einem Berg. Rollcontainer mit weiteren Zudecken, Kopfkissen und Bettwäsche sind zu sehen. In die nächsten Funktionscontainer ziehen Spielzimmer für Kinder, Wasch- und Trockenraum, Büros und Lager ein. Es geht weiter zu der mit einem Bauzaun eingezäunten Isolierstation und dem Quarantänegebäude, das aus vier einzelnen Container besteht, die je ein Zimmer mit sanitärer Einrichtung beinhalten.