Theater in Krefeld : Flüchtlingsgespräche im Weltkriegsbunker

Flucht ist ein auch Krefelder Thema: Kopien von Dokumenten aus dem Stadtarchiv wurden im „Vorraum“ an die Drahtgitter gehängt. Foto: Mark Mocnik

Krefeld An einem ungewöhnlichen Ort hat das Kreschtheater Bertolt Brechts „Flüchtlingsgespräche“ zur Aufführung gebracht: Die Premiere fand in alten Schutzräumen am Hauptbahnhof statt.

Von Christina Schulte

Dieser Raum aus Beton strahlt eine beklemmende Atmosphäre aus und bildet damit einen passenden Spielort für Brechts ursprünglich als Prosa verfassten Dialog. Regisseur Franz Mestre inszeniert diesen Text als Begegnung der Physikerin Zwiffel (Fiona Metscher) mit dem Metallarbeiter Kalle (Franco Melis) in einem Lager. Sie – bei Brecht übrigens ein Mann – verkörpert die intellektuelle, wohlhabende Oberschicht. Er den einfachen Arbeiter. Die beiden sprechen über Ordnung und die Vorzüge der Schlamperei, über Glauben und Demokratie, über Kapitalismus und Nächstenliebe und sind dabei die ganze Zeit wie eingesperrt mit ihren metallenen Stockbetten, von denen sich eines in einen Käfig verwandelt. Anfangs sind die beiden im zufälligen Nebeneinander, später werden sie zu Gegenübern und nähern sich einander an. Ihre Flucht allerdings thematisieren sie bei dem Spiel hinter sehr dicken Betonpfosten nicht. Damit die Zuschauer Sicht auf beide überzeugenden Schauspieler haben, wird ihr Spiel auf die weit hinten liegende Mauer übertragen, was dem Raum eine unerwartete Tiefe verleiht.

Eine Vorstellung von der Ausdehnung des Bunkers erhalten die Besucher dann, als sie – zum zweiten Mal kontrolliert von dem Wächter (Jakokb Rullhusen) – in einen weiter hinten gelegenen Abschnitt des Bunkers geführt und dort auf Bettgestellen platziert werden. Dabei hören sie das Flüchtlingslied „Wir ziehen auf endlosen Straßen“ von Hans Albers, was wie die anderen Songs (Kinderhymne von Hanns Eisler), wie Kostüme (Selcuk Suvak) und Ausstattung (Ingrid Krusat-Dahmen) eine eindeutig historische Zuordnung zu den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts bedeutet.

Info Weitere Aufführungen im Mai und Juni „Flüchtlingsgespräche“ von Bertolt Brecht. Weitere Aufführungen sind für Donnerstag, 16. Mai, und Donnerstag, 20. Juni, im Bunker, Hansastraße 34, geplant. Schulklassen können zusätzliche Aufführungen buchen. Es empfiehlt sich, sehr warme Kleidung und festes Schuhwerk anzuziehen.

Mit der Bewachung, mit der Bewegung im Raum, mit der Kälte in dem monströsen Bunker, die auch in die Körper der Zuschauer kriecht, mit den Songs und mit dem Gefühl, dass der Betonstaub sich auf die Atemwege legt, ist es, als könne man das Befinden von Flüchtlingen im Ansatz nachfühlen. Das begann mit der ersten Kontrolle der Besucher: Um sich überhaupt auf die schwarzen Klappstühle setzen zu dürfen, mussten sie sich ausweisen und ihre ausgeschalteten Handys vorzeigen. In den Drahtgittern waren auch die Zuschauer wie eingesperrt. Zuständig für den Raum war Frank Andermahr, der den Abend damit zu einem ergreifenden Erlebnis machte.

Zu Beginn hatte Christoph Moss, stellvertretender Leiter des Stadtarchivs, eine historische Einführung gegeben: „Flucht ist ein Krefelder Thema“, sagte er, „die Geschichte Europas ist eine Geschichte der Migration.“ Dokumente aus dem Stadtarchiv hat er im „Vorraum“ an die Drahtgitter gehängt. Auch Briefe der jüdischen Familie Meyer, die während des Krieges auswanderte, sind dort nachzulesen. Das Kresch hatte zudem die NS-Dokumentationsstelle mit eingebunden. Leiterin Sandra Franz berichtete: „In diesem größten Bunker der Stadt fanden 10.000 Menschen Platz, nach dem Krieg kamen hier Flüchtlinge unter.“