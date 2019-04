Spießrutenlauf durch die Ämter : Verwaltung unterbesetzt: Flüchtlinge erhalten ihr Geld nicht pünktlich

Krefeld Der Flüchtlingsrat wirft dem Jobcenter vor, unkoordiniert zu arbeiten und nicht erreichbar zu sein. Vorsitzende Ute Richter spricht von einer „Katastrophe“.

Das gesellschaftliche Klima und Umfeld für in der Flüchtlingshilfe engagierte Menschen in Krefeld wird rauer. „Auch wenn sich seit dem vergangenen Jahr das Verhältnis zu den städtischen Behörden durch die Neuausrichtung des Fachbereiches Migration und lntegration erfreulicherweise erheblich entspannt und verbessert hat, für viele Flüchtlinge gehört der Spießrutenlauf durch Ämter und Behörden noch immer zum Alltag“, sagt Christoph Bönders, stellvertretender Vorsitzender des Flüchtlingsrats in der Seidenstadt. Rund 3200 Flüchtlinge leben derzeit in Krefeld. „Frust mit den Behörden haben viele von ihnen erlebt. Auch die ehrenamtlichen Helfer bestätigen die teilweise unmöglichen Rahmenbedingungen“, ergänzt Vorsitzende Ute Richter, die - wie Bödners - von den Mitgliedern des Flüchtlingsrates für zwei Jahre in ihrem Amt wiedergewählt worden ist.